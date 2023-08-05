Попри ешелоновані укріплення втрати у росіян дуже великі, що вимагає задіяти резерви.

Окупанти підтягують резерви на Запорізький напрямок для поповнення втрат, а також маневрують наявними силами на Херсонщині, що підтримувати видимість присутності. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони зайняли дуже глибоку і міцну оборону, але активні дії наших підрозділів все ж таки змушують їх підтягувати туди (на Запорізький напрямок – УНІАН) певні резерви. Зараз їм там гарячіше за все", – розповіла Гуменюк.

За її словами, на Херсонщині Сили оборони продовжують зачищати від загарбників смугу уздовж лівого берега Дніпра. У свою чергу ворог не припиняє обстріли правобережжя.

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"Вони відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватись з тієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо, але маневри ворог своїми силами здійснює", – повідомила Гуменюк.

Ситуація на фронті – останні новини

За даними Генштабу, впродовж минулої доби на фронті відбулося 36 бойових зіткнень. Російські загарбники були активними на п’яти напрямках – усі на сході. У свою чергу Сили оборони вели наступальні дії на Бердянському і Мелітопольскому напрямку.

Як підрахували в Генштабі, у цих боях було знищено понад 600 російських загарбників, а також 32 одиниці артилерії – максимальний показник за добу за останні три тижні. Загалом бойові втрати противника від початку вторгнення вже склали понад 149 тисяч осіб.

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