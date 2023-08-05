Війна в Україні продовжується, і є цікаві новини - в окупованому селищі міського типу Михайлівка, яке знаходиться у Запорізькій області, у навчальному закладі розмістили багато російських загарбників.
На території загальноосвітньої школи зафіксували розміщення близько 100 військових РФ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у суботу вранці, 5 серпня.
"Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях", - йдеться у повідомленні.
Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати
Вранці 5 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники проявляли активність на п’яти напрямках, у тому числі на Запорізькому, й нічого не домоглися. За відомостями Генштабу, на цьому напрямку вороги марно намагалися рухатися вперед в районі Новопокровки.
Також стало відомо, що українські воїни продовжують контрнаступати на півдні нашої держави - на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега говорив, що на південному напрямку супротивник облаштував багатоешелоновану систему інженерних загороджень, через що захисникам української держави складно рухатися вперед.