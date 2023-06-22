Однак офіційні особи зберігають оптимізм щодо наступних кроків.

Ранні етапи контрнаступу Збройних сил України мають менший успіх, а російські окупанти показують більшу компетентність, ніж очікувалося Заходом.

Про це CNN заявили двоє західних чиновників і високопоставлений військовий чиновник США. Один з них сказав, що нова операція ЗСУ "не виправдовує очікувань на жодному фронті".

За оцінками Заходу, лінії оборони загарбників виявилися добре укріпленими, а тому Силам оборони України важко їх прорвати. Крім того, війська РФ досягли успіху в знищенні бронетехніки противника ракетними обстрілами, мінами та ефективніше розгорнули повітряні сили. Ще однією проблемою стала несприятлива погода.

Відео дня

Попри таку негативну оцінку, офіційні особи наголосили, що контрнаступ все ще на початковій стадії. У зв'язку з цим Штати та їхні союзники "залишаються оптимістами" щодо того, що українські сили зможуть з часом досягти територіальних здобутків. На Заході чекатимуть принаймні до липня для більш повної оцінки прогресу контрнаступу, який поступово розпочався протягом останніх кількох тижнів.

За словами джерел, українські сили самі пристосовувалися до російської тактики та оборони, включаючи проведення більш наземних операцій. Крім того, ЗСУ досягли більших успіхів у наведенні та збитті російських літаків. Водночас обидві сторони зазнають великих втрат.

Контрнаступ ЗСУ

На фронті триває контрнаступ українських сил. Наразі їм вдалося звільнити від окупантів 8 населених пунктів.

При цьому західні аналітики і українські військові попереджають, що контрнаступальна операція не буде легкою, оскільки російські окупанти підготувалися до оборони.

Міністр оборони Олексій Данілов повідомляв, що контрнаступ йде за планом. Про деталі знає обмежене коло осіб.

За останні даними загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 222 тис. 650 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: