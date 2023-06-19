Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що контрнаступ українських воїнів йде за планом. Про деталі знає обмежене коло осіб.
Про це Данілов заявив під час телемарафону. За його словами, інтерес до контрнаступу з боку суспільства був колосальним. Всі очікували, що він розпочнеться раптово на усіх напрямках.
"Все йде за планом, який був затверджений та розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб", - зазначив Данілов.
Він закликав не сподіватися, що успіхи будуть за день-два-три. Адже існує тактика і стратегія.
Контрнаступ ЗСУ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що операція з деокупації території України продовжується згідно з планом.
За його словами, противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.