За останню добу на Таврійському напрямку українські військові просунулися, завдавши росіянам значних втрат. Зокрема, ліквідовано понад п’ять рот окупантів та знищено близько 90 одиниць російської техніки.
Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 тис. 794 вогневих завдання.
"Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил", - зазначив він.
За словами командувача, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот. Також знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, йдеться про вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 бойових машин піхоти, два бронетранспортири, три гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", безпілотники "Zala", "Shahed-136", "Орлан-10", БМ-21 "Град", системи радіо-електронної боротьби "Житель", чотири самохідні артилерійські установки "Акація", САУ "Гвоздика" та систему залпового вогню "Солнцепьок".
Крім того, було знищено п’ять місць зберігання боєприпасів ворога.
Втрати РФ в Україні - останні новини з фронту
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 219 тис. 170 своїх військових, з яких 670 ліквідовано минулої доби.
Крім того, з 24 лютого 2022 року на війні в Україні знищено майже 29 тисяч одиниць російської техніки, озброєння, ракет та безпілотників.
Попри значні втрати окупанти продовжують спроби наступів, однак українські військові їх відбивають, зберігаючи свої позиції, а подекуди й просуваючись вперед на низці напрямків.
Водночас, в Міноборони України заявили, що незважаючи на просування української армії та перехоплення нею ініціативу на фронті, Сили оборони все ж потребують далекобійного озброєння для нарощування сили та перемоги у війні. Зокрема, йдеться про зброю, яка дозволить вражати ворожі цілі на відстані до 200 кілометрів.