Також знищено і пошкоджено майже 90 одиниць ворожої техніки.

За останню добу на Таврійському напрямку українські військові просунулися, завдавши росіянам значних втрат. Зокрема, ліквідовано понад п’ять рот окупантів та знищено близько 90 одиниць російської техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 тис. 794 вогневих завдання.

"Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил", - зазначив він.

За словами командувача, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот. Також знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, йдеться про вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 бойових машин піхоти, два бронетранспортири, три гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", безпілотники "Zala", "Shahed-136", "Орлан-10", БМ-21 "Град", системи радіо-електронної боротьби "Житель", чотири самохідні артилерійські установки "Акація", САУ "Гвоздика" та систему залпового вогню "Солнцепьок".

Крім того, було знищено п’ять місць зберігання боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні - останні новини з фронту

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 219 тис. 170 своїх військових, з яких 670 ліквідовано минулої доби.

Крім того, з 24 лютого 2022 року на війні в Україні знищено майже 29 тисяч одиниць російської техніки, озброєння, ракет та безпілотників.

Попри значні втрати окупанти продовжують спроби наступів, однак українські військові їх відбивають, зберігаючи свої позиції, а подекуди й просуваючись вперед на низці напрямків.

Водночас, в Міноборони України заявили, що незважаючи на просування української армії та перехоплення нею ініціативу на фронті, Сили оборони все ж потребують далекобійного озброєння для нарощування сили та перемоги у війні. Зокрема, йдеться про зброю, яка дозволить вражати ворожі цілі на відстані до 200 кілометрів.

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