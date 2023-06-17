За добу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом.

Українські військові продовжують відбивати чергові російські атаки на східних ділянках фронту. Зокрема, відбито спроби наступів на Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСу станом на 6:00, російські окупанти наразі кидають основні сили на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Так, на цих ділянках фронту минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень з ворогом.

Зокрема, на Авдіївському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися наступати в районах Степового та Авдіївки, а на Шахтарському - у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка", - розповіли у Генштабі.

Крім того, наразі на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися, а наступальних дій не проводять.

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За даними Генштабу ЗСУ, росіяни не відмовляються від своїх намірів повної окупації України та продовжують втрачати свої сили та техніку під час безуспішних наступів.

Так, минулої доби українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім того, українські війська вдарили по районах скупчення російських загарбників, уразили пункт управління, п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два "важливих об’єкти противника".

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