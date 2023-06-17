З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 219 170 окупантів, найбільші втрати у росіян спостерігаються на Таврійському напрямку.

ЗСУ ще не вийшли на основні оборонні рубежі Росії, у перші дні втрати ЗСУ були значні, розповіли українські бійці, котрі брали участь в наступі, в коментарі газеті Wall Street Journal.

Водночас російська піхота, якій було доручено стримувати перші атаки ЗСУ, зазнала ще більших втрат, підтверджують обидві сторони.

Російські полонені, які добровільно здалися ЗСУ та поспілкувалися з журналістами, охарактеризували моральний стан росіян як поганий. Окупанти зіткнулися з дуже потужною західною зброєю.

Один з окупантів-контрактників на ім'я Анатолій з Горного Алтаю сказав, що люди у його підрозділі майже не розмовляли один з одним, чекаючи наступу українців. "Всі мовчали, думали про своє, гадаючи, з якого боку вони прийдуть. Нам було дуже страшно. Ніхто не хоче вмирати. Ми сподівалися, що контрнаступу не буде", - сказав він.

Він брав участь у боях за Велику Новосілку і був полонений. За його словами, "два дні все було тихо": "Але потім почався сильний штурм. Все стало хаотично, летіли боєприпаси, всі побігли. Між артилерійським і мінометним вогнем я намагався заглянути в поля, знайти противника. Але я нікого не бачив".

Через кілька хвилин ЗСУ увірвалися в лісосмугу і закидали його траншею ручними гранатами. Анатолій розповів, що п'ять інших чоловіків поруч з ним, в тому числі його хороший друг Георгій, були вбиті. "Я виліз з окопу і почав кричати: "Здаюся, здаюся!" - розповів Анатолій.

Своєю чергою, російський призовник з Далекого Сходу Дмитро додав, що постійно перебував на позиції без ротації, хоча за документами його звільнили місяць тому.

Після мінімальної підготовки окупанта направили під Донецьк. Його підрозділу не вистачало екіпажів для танків і бронетехніки. "Вони (ЗСУ - УНІАН) відкрили по нас вогонь з танків, мінометів, артилерії", - сказав він.

Після цього бронемашини MaxxPro американського виробництва обстріляли їхні позиції і викурили піхоту. "Я не знав, що робити, мені було страшно, я запанікував", - сказав Дмитро. Він і його товариш вийшли з окопу з піднятими руками.

Коли бійці ЗСУ поклали їх на землю і зв'язали руки, з окопу вискочив ще один росіянин і кинув гранати, поранивши кількох українців, - його ліквідували.

Контрнаступ ЗСУ - головне

У Міноборони сьогодні вранці констатували, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою.

Згідно з вечірнім зведенням Міноборони від 16 червня, Сили оборони мали тактичний успіх, просувалися на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів і закріплювалися там.

До причин, які ускладнюють Україні контрнаступ, аналітики зараховують фортифікаційні споруди окупантів по всій лінії фронту, активність російської авіації і роботу РЕБ, що глушить зв'язок українським бійцям.

Ці фактори на практиці виявилися великою проблемою. Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а в 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

У відповідь ЗСУ продовжують "виносити" окупантів цілими угрупованнями з далекобійних РСЗВ. Нещодавно було підтверджено найсмертоносніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

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