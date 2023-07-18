За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

ЗСУ продовжують рухатися на Таврійському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про успіхи Сил оборони на деяких ділянках.

Загалом, протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 678 обстрілів. Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 41 одиницю військової техніки противника.

Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гармата "Гіацинт-С" та автомобільна техніка. Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 239 010 російських загарбників, з них 710 - за попередню добу. Крім того, було знищено ще 4 танки, 17 броньованих машин, 38 артсистем, 27 одиниць автотехніки / цистерн тощо.

Найбільших втрат РФ продовжує зазнавати на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими там склали майже дві роти.

Крім того, Сили оборони України за поточну добу знищили три ворожі ударні дрони Shahed-136 та уразили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепік".

А напередодні у мережі з'явилося ефектне відео боїв чеченських добровольців з російськими загарбниками. Бійці блискавично атакували військову вантажівку окупантів з засідки.

Також днями мережу сколихнули кадри знищення російської артилерійської установки "Тюльпан" з HIMARS. Така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

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