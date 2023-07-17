Така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

Під Бахмутом українські захисники знищили російську артилерійську систему "Тюльпан". Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.

Зазначається, що російський "Тюльпан" було знищено за допомогою HIMARS.

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

"Тепер один зі зразків - знешкоджено безповоротно", - мовиться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 238 тис. 300 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 620 російськіих загарбників.

Також упродовж минулої доби було знищено вісім ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, чотири РСЗВ, три засоби ППО, вісім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Окремо наголошувалося, що минулої доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

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