Військові моряки розповіли, як протидіють противнику, який засів на Кінбурнській косі.

У місті Очаків на Миколаївщині через постійні ворожі обстріли пошкоджено майже 80% житлових будинків. Як зазначають у ВМС ЗСУ, із початку широкомасштабного вторгнення жителям Очакова дуже нелегко, але місто вистояло. Військові моряки запевняють, що загарбникам ніколи не вдасться його захопити.

"Ворог чи не щодня обстрілює мирних жителів Очакова, що в Миколаївській області. У місті пошкоджень зазнали майже 80% житлових будинків, але воно тримається", - розповідають військові.

В основному, удари противник завдає із Кінбурнської коси - єдиної території Миколаївщини, яка поки ще залишається окупованою. Цей напрямок Сили оборони пильно контролюють. Їхня основана мета - не допустити висадки ворожого десанту на узбережжі, спостереження за ворогом, знищення скупчень сили, техніки окупантів тощо.

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Як розповіли українські моряки журналістам, на Кінбурнській косі спостерігається зосередження російських військових – ворог там облаштовує позиції, спостережливі пости, вогневі точки, протикатерну оборону. Також з того боку завдається вогневе ураження по українських позиціях, як правило, мінометами.

За даними ВМС ЗСУ, противник цілеспрямовано використовує цивільні житлові будинки, школи та дитячі садочки для збереження боєкомплектів та у якості своїх спостережливих пунктів. Тому українських захисникам доводиться бути вкрай обережними, щоб не нашкодити українцям, які залишаються під окупацією. Зокрема, спостереження за потенційними місцями зосередження ворожої техніки та живої сили ведеться довго, буває, що тижнями. Це необхідно, щоб не нашкодити населенню.

В той же час, захисники зазначають, що облаштуватися ворогу на косі дуже непросто: в особливому грунті багато води. За даними української розвідки, найбільше скупчення на цьому напрямку - це 61 бригада морської піхоти північного флоту РФ. Також на цих позиціях зосереджена так звана козацька бригада "Дон".

Що треба знати про Кінбурнську косу - головне

Ця піщана коса розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4-7,5 км від Очакова. Ворог захопив унікальну територію в березні 2022 року, щоб заблокувати рух із портів Херсона й Миколаєва та обстрілювати Очаків. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

Через російську військову агресію там значно постраждала флора та фауна. Шкоди завдано рухом колісного транспорту, а найбільше - пожежами, що охопили ліси. Кілька разів коса була місцем важливих битв, зокрема, за Миколаївську область.

Кінбурнська коса - єдина частина Миколаївщини, яка все ще окупована РФ.

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