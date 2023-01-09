Поранені ще надходять, частину перевели до Миколаєва для лікування.

Російські окупанти ввечері в понеділок, 9 січня, завдали удару по Очакову (Миколаївська область).

Як сповістив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пошкоджено лікарню, є вибиті двері та шибки, та постраждалих на території медзакладу немає.

"5 викликів "103". Надійшло 8 поранених, з них 3 перевезено для лікування до Миколаєва. Поранені ще надходять", – написав він.

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Як повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару по портовій та міській інфраструктурі Очакова реактивними системами залпового вогню. Руйнувань зазнали кілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню. За інформацією ОПУ, в місті загалом пошкоджено понад 100 будинків.

Ситуація на Миколаївщині

В листопаді стало відомо, що майже всю Миколаївську область звільнено від окупантів. Досі не деокуповано тільки Кінбурнську косу (тут розташовані три населені пункти із невеликою кількістю населення).

Станом на листопад ворог мав сухопутний доступ. Станом на початок січня ні Збройні Сили України, ні російські окупанти повноцінно не контролюють Кінбурнську косу.

Американські військові аналітики стверджували, що отримання контролю надасть ЗСУ змогу відбивати краще удари російських окупантів. Водночас місцева влада пояснювала, що операція з очищення коси – це "питання тривалого часу".

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Миколаєву і області після звільнення українськими захисниками її окупованих районів.

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