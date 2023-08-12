Йдеться про контрнаступ українських військ на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.

Після місяців поступового просування мінними полями, українські військові досягли "тактично значущого" прогресу в контрнаступі на двох напрямках. Просування становить від 10 до 12 миль (16-19 км).

Про це пише The New York Times. Зазначається, що йдеться про контрнаступ Сил оборони на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.

"Площа звільненої території – від 10 до 12 миль на обох напрямках наступу – хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати війська з інших ділянок фронту, кажуть військові аналітики. Інститут вивчення війни назвав це просування "тактично важливим", заявивши, що передислокація Москви, скоріше за все, "ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому", створюючи "можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним", – йдеться у матеріалі.

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Тим часом російські окупаційні сили намагаються наступати на північному сході – в районі міста Купʼянськ (Харківська область – УНІАН). На думку аналітиків, найімовірніше, росіяни намагаються відтягнути українські сили з тих ділянок, де вони ведуть контрнаступальні дії.

Видання наголошує, що на Бердянському напрямку, який є однією з двох основних ліній атаки, українським захисникам вдалося закріпити досягнені успіхи біля села Старомайорське, що було звільнено наприкінці липня. За словами українських військових і військових аналітиків, Сили оборони просуваються в напрямку Урожайного.

"Україна залучила тисячі солдатів, у тому числі одних із своїх найдосвідченіших і загартованих у боях морських піхотинців, а також зброю для проведення кампанії на півдні. Якщо їм вдасться просунутися через або навколо Урожайного, це залишить їх у межах 50 миль (80 км) від двох великих портових міст – Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею просування вперед українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання", – наголошують автори матеріалу.

Водночас речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень минулого тижня заявив, що Росія стягує підкріплення з другої лінії оборони, залучаючи морську піхоту, десантників та спецназ, щоб зупинити українське просування.

"Хоча Україна досягає успіхів, за його словами, просування сповільнюється через щільні мінні поля та велику кількість перешкод. За його словами, російська авіація постійно обстрілює українські лінії, завдаючи ударів по них більше десятка разів за один день", – пише видання.

Війна в Україні: важливі новини

Російські диверсанти намагалися прорватися на Сумщині. Українські військові виявили ворожу ДРГ в районі одного з сіл Зноб-Новгородської тергромади та вступили з противником у стрілецький бій. Росіяни відступили з пораненнями.

Тим часом ЗСУ мали успіхи на Запоріжжі. Також українські військові відбили ворожі атаки на сході. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що за добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом.

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