Впродовж цієї доби відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом.

Цієї доби українські захисники та захисниці мали часткові успіхи під час наступу у Запорізькій області та відбили численні спроби наступів російських загарбників на східних напрямках. Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, протягом цієї доби відбулось 33 бойових зіткнення з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області, а на Бахмутському - в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області, а на Авдіївському напрямку - в районі Авдіївки, незважаючи на щільний вогонь авіації та артилерії противника.

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Цієї доби росіяни також безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, що на Шахтарському напрямку.

Крім того, протягом доби російські терористичні війська здійснили десятки обстрілів прифронтових населених пунктів з мінометів, артилерії, авіації та іншого озброєння.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, українські оборонці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сьогодні вони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Наразі українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні - втрати окупантів

Цієї доби українська авіація завдала 10 ударів по районам зосередження російських військових та їхньої техніки. Крім того, ракетні війська та артилерія впродовж доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Загалом з початку війни бойові втрати Росії в Україні попередньо складають понад 253 тисяч чоловік особового складу.

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