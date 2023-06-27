Американська адміністрація визнає, що українська армія рухається повільніше, ніж хотілося б.

Повільні темпи українського контрнаступу пояснюються тим, що цього разу російські окупанти дійсно добре підготувалися до оборони. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Росіяни багато вклали за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках їх оборонні лінії мають три глибини. І під "трьома глибинами" я не маю на увазі лише три фути. Я маю на увазі, милі, милі і милі в глибину, тобто три великі лінії оборони", – заявив він.

Кірбі підкреслив, що росіяни заздалегідь знали, що українська армія спробує звільнити свою територію, а тому ґрунтовно готувалися саме до оборони.

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"І оборона — як скаже вам будь-який студент військової історії, оборона - це сильніша форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це — і, за словами самого президента Зеленського – за його власним аналізом, трохи їх сповільнило", - зазначив Кірбі.

Темпи українського контрнаступу

У вересні 2022 року ЗСУ змогли звільнити майже всю Харківську область менш ніж за тиждень. Як згодом пояснювали військові експерти, на руку українцям зіграв фактор раптовості: окупанти просто не чекали удару тут. Крім того, у росіян не виявилося вільних резервів, щоб зупинити український наступ під Харковом.

Однак нинішній контрнаступ йде більш повільними темпами, ніж очікувалося. Днями президент Зеленський визнав, що українські війська просуваються повільніше, ніж хотілося. Виною всьому щільне мінування місцевості, яке раніше провели окупанти.

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