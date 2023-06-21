Відступ росіян з Харківської області був схожий на втечу, а трофеями ЗСУ стали десятки одиниць бойової техніки.

Однією з причин успіху українського контрнаступу під Харковом у вересні 2022 року були масштабні військові навчання, які Росія влаштувала на Далекому Сході. Через них у російської армії не виявилося резервів, здатних протистояти наступаючим українським військам.

Як розповіло виданню The Moscow Times джерело, близьке до Міноборони РФ, у вересні 2022 року значна частина боєздатних частин російської армії була відволічена на військові навчання "Схід-2022".

"Цілий тиждень, з 1 по 7 вересня, на полігонах Далекосхідного військового округу — від озера Байкал до узбережжя Тихого океану і від китайсько-монгольських кордонів до Південного берега Північного Льодовитого океану — гриміли масштабні стратегічні навчання", – пише видання.

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У цих маневрах були задіяні близько 50 тисяч російських військовослужбовців, сотні літаків і вертольотів, близько 5 тисяч одиниць наземної техніки, включаючи танки і БМП.

"Командири шліфували своє оперативне мистецтво управління настільки великим контингентом військ на таких великих територіальних просторах", — заявили тоді в Міноборони РФ.

Маневрами командували Міністр оборони Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов. Поспостерігати за навчаннями приїжджав і особисто "Верховний головнокомандувач" Володимир Путін. І поки російські війська успішно маневрували за Байкалом, ЗСУ зайшли в Балаклію і почали стрімко просуватися в бік Ізюма і Куп'янська.

Український контрнаступ під Харковом

Як вважається, контрнаступальна операція ЗСУ в Харківській області стартувала 6 вересня, хоча підготовка і попередні "формуючі" бої йшли практично все літо. 8 вересня ЗСУ взяли під свій повний контроль місто Балаклія, але фактично українські війська зайшли в місто на добу раніше.

Вже через два дні ЗСУ звільнили ще одне стратегічно важливе місто – Куп'янськ. Завдяки цьому українська армія змогла зайняти великий плацдарм на східному березі річки Оскіл і створити загрозу окупантам на півночі Луганщини. 11 вересня був звільнений Ізюм, що повністю зняло загрозу захоплення для Слов'янська та інших міст північно-західної частини Донецької області.

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