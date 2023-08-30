Генерал-полковник зустрівся з українськими військовими, які виконують задачі "на передку".

Необхідно взяти під повний контроль України село Кліщіївка під містом Бахмут Донецької області.

Про це сказав командувач Сухопутних військ Збройних сил України - генерал-полковник Олександр Сирський під час зустрічі з українськими військовими, які виконують задачі на передньому краї. В Telegram він показав відео відвідування наших воїнів.

"80 ОДШБр (окрема десантно-штурмова бригада - Ред.), 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЄБр (окрема єгерська бригада - Ред.). Разом з командирами спланували подальші дії, обговорили розв'язання проблемних питань", - написав Сирський.

Під час нагородження кращих бійців, Сирський зазначив, що пишається тим, що йому випала честь командувати такими героями. Він висловив впевненість в перемозі країни. "Ми повинні вийти на всі ті рубежі, які нам визначені. Зараз ви, як завжди, на вістрі удару, на вістрі бойових дій. Ви знаєте, що в нас є цей пункт Кліщіївка, яку треба "дотиснути", - сказав він.

Сирський наголосив на необхідності і надалі безжально нищити ворога та повертати українські землі.

Як відомо, село Кліщіївка знаходиться за менш як 10 кілометрів від Бахмуту Донецької області.

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Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Роман Світан зазначав, що Збройні Сили України, звільнивши панівну висоту в районі Кліщіївки, взяли під свій вогневий контроль не тільки цей населений пункт, а й Бахмут.

29 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Бахмут - це тепер пастка для російських загарбників. За її словами, супротивники не можуть покинути місто.

Нагадаємо, 10 червня президент України підтвердив, що контрнаступ 2023 розпочався. Вранці 30 серпня Генштаб ЗСУ зазначав, що наші воїни продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку.

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