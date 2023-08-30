Українські воїни продовжують контрнаступати, зазначили у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні з РФ триває - за минулу добу між українськими воїнами та російськими загарбниками було 35 бойових зіткнень.

Супротивники намагалися наступати на двох напрямках - Бахмутському й Лиманському, але зазнали провалів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у середу, 30 вересня.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що наші захисники продовжують стримувати наступ загарбників біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області (Мар’їнський напрямок).

Крім того, зазначається, що триває контрнаступ ЗСУ 2023 - воїни продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, борються з артилерією супротивника й закріплюються на тих рубежах, яких домоглися.

Триває повномасштабна війна - новини, які сьогодні треба знати

Увечері 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти намагалися наступати на Лиманському й Бахмутському напрямку, але їхні зусилля були марними. Варто зазначити, що українські воїни також контрнаступають на Бахмутському напрямку. В Міноборони України повідомляли, що місто Бахмут для росіян стало пасткою.

Варто зазначити, що РФ в Україні вже втратила багато своїх посіпак. Загальні втрати ворога на 29 серпня 2023 року становлять приблизно 261 840 осіб.

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