Після кількох потужних артилерійських ударів з боку Сил оборони окупанти змушені будуть тікати в бік Попасної, вважає він.

Збройні Сили України, звільнивши панівну висоту в районі Кліщіївки, взяли під свій вогневий контроль не тільки цей населений пункт, а й Бахмут.

Після кількох потужних артилерійських ударів з боку Сил оборони російські окупанти змушені будуть тікати з Кліщіївки у бік Попасної. Про це в ефірі 24 канали повідомив військовий експерт Роман Світан.

"Справа не в Кліщіївці, Кліщіївка - просто точка на карті. Панівна висота південніше Бахмута - це та висота, з якої і Бахмут, і Кліщіївка під прямим вогневим впливом нашої артилерії. Те, що ми виконали - це взяли цю висоту. Кліщіївка піде в якості бонусу, росіяни там не зможуть перебувати, туди навіть заходити і вибивати їх не треба, вони звідти втечуть після декількох потужних ударів артилерії", - сказав він.

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За словами Світана, російські окупанти "не просто втечуть" з Кліщіївки, а будуть пересуватися малими групами, а не колонами, щоб їх не "накрила" українська артилерія.

"Там ще велике питання, як вони будуть йти, там навіть піти неможливо. Як тільки вони з Кліщіївки будуть висуватися, відразу по полях їх буде знищувати наша артилерія. Вони зараз в оперативному котлі в районі Кліщіївки і будуть намагатися, як зайці, по полях пробиратися на схід у бік Попасної. А потім так само, під таким же вогневим контролем, знаходиться Бахмут з цієї висоти", - зазначив експерт.

Також він додав, що зараз Збройні Сили України займають аналогічну висоту в районі Берховки, що на північ від Бахмута.

Ситація в районі Бахмуті

Під час літнього контрнаступу українські військові в районі Бахмута видавлюють окупантів з міста, намагаючись охопити його з півночі і півдня.

Як повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, у районі Кліщіївки йдуть потужні бої. Військовий натякнув, що через деякий час будуть повідомлені позитивні новини щодо Кліщіївки.

Сьогодні аналітики інституту з вивчення війни повідомили, що ЗСУ звільнили важливу висоту біля Кліщіївки за 7 км на північний захід від Бахмута, але поки не звільнили саме селище, яке не так стратегічно важливе, як висоти навколо нього.

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