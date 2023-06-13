На її досягнення може піти багато місяців.

Кінцева мета контрнаступ України - повернення всіх окупованих територій, в тому числі і Криму.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю CNN. Він повідомив, що деякі контрнаступальні дії вже ведуться, але не став вдаватися в подробиці. Також дипломат підкреслив, що для досягнення цілей може знадобитися багато місяців.

Жовква нагадав, що це не перший контрнаступ української армії - раніше російських окупантів витіснили з територій Харківської та Херсонської областей.

Нинішній наступ, ймовірно, не буде останньою контрнаступальною операцією, додав він, зазначивши, що Україні потрібно більше артилерії і боєприпасів.

Наступальні дії України - що відомо

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ведуться контрнаступальні та оборонні дії, однак не став уточнювати, на якій стадії.

У Міністерстві оборони вчора повідомили, що за тиждень українські військовослужбовці звільнили сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському операційних районах.

В оборонному парламенті Великої Британії заявили, що найближчим часом очікується "велика атака в тій чи іншій частині Донбасу".

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