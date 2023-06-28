ЗСУ "проводять якісь операції в цьому районі", вважають аналітики.

Згідно з оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) , в ході контрнаступу ЗСУ змогли просунутися на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Експерти, посилаючись на геолокаційні дані, стверджують, що зараз ЗСУ зайняли і утримують якісь позиції в районі Антонівського мосту, що підтверджують і рашистські "воєнкори".

Разом з тим російські війська намагалися відбивати українські атаки і задіяли "Сонцепік".

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З усього цього Інститут вивчення війни робить висновки, що ЗСУ "проводять якісь операції в цьому районі".

ЗСУ вигнали російських окупантів з Херсона та прилеглих населених пунктів ще у листопаді 2022-го. Після чого загарбники перемістилися на лівий берег Дніпра і використовували природний бар'єр для регулярних ударів по цивільних на деокупованій частині Херсонської області.

Однак українське військо щонайменше з квітня планомірно працює щодо "виселення" противника і з захопленого лівого берега.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Згідно з вечірніми даними Генштабу, українські захисники успішно наступали на кількох напрямках фронту на півдні та сході - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському.

На напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Роботине українські військові мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Також Сили оборони вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхове-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив початок контрнаступу ЗСУ. У перший тиждень захисники звільнили чотири населених пункти на стику Донецької та Запорізької областях. Потім "імпульс" почав сповільнюватися і, на думку деяких аналітиків, майже зник.

Разом з тим 24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр доповіла про початок наступу ЗСУ на сході. Йшлося про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку.

Проблемою для ЗСУ як і раніше залишаються оборонні споруди росіян і нестача боєприпасів у порівнянні з противником. До того ж, окупанти навмисне підірвали Каховську ГЕС, щоб уникнути форсування Дніпра українськими силами. А це, на думку президента Чехії, вплине на весь фронт.

Нещодавно колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, вже зараз може почати деокупацію Криму. Імовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України щодо повернення Криму є дуже низькою.

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