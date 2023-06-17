Зокрема, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління і три райони зосередження особового складу противника.

Також під удар українських захисників потрапили п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

Російські втрати - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення на війні проти України вже ліквідовано 218 500 окупантів, з них 590 станом на 16 червня 2023 року.

Великі втрати РФ позначилися, зокрема, на евакуації "трьохсотих" загарбників. Як зауважив Генштаб у своєму ранковому зведенні, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

Війна новини - актуальне

Українські війська ведуть активний наступ на півдні. Сили оборони мають тактичний успіх, просуваються на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів та закріплюються там.

Так, на східних ділянках фронту ворог намагається витіснити українські війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

Водночас, на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася.

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