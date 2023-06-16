OSINT-дослідники нарахували два різних вибухи - можливо, удари з HIMARS вольфрамовими снарядами.

З'явилося відео імовірного удару HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ під Кремінною, який, за свідченням рашистських "воєнкорів", ліквідував сотні солдатів РФ.

Кадри удару опублікувала OSINT-спільнота DeepState. "Ураження особового складу ворога на околицях Житлівки за підтримки підрозділу аеророзвідки "Дикі бджоли" 518 батальйону "Дике поле" 1 ОБрСпП", - йдеться у дописі дослідників.

Водночас інша OSINT-група GeoConfirmed, проаналізувавши дані з відео, підтверджує, що саме ці кадри зроблено під час удару по росіянах під Кремінною, про який кілька днів тому писали "воєнкори".

Зокрема, аналітики вказують на кількість вантажівок, імовірно, це були вантажівки для перевезення особового складу, кожна з яких здатна вміщувати не менш як 30 солдатів.

Крім того, OSINT-дослідники нарахували два різних вибухи - можливо, удари з HIMARS вольфрамовими снарядами. Принаймні один снаряд "прилетів" поблизу транспортних засобів, інший - у ліс, де могли у затінку перебувати загарбники в очікуванні на генерала.

На основі кількості вантажівок для перевезення військ та інших ТЗ аналітики припускають, що йдеться про сотні ліквідованих окупантів.

На останніх кадрах відео видно, як росіянин евакуює іншого солдата з місця удару. "Отже, якщо ті солдати, які перебували так далеко, постраждали від вольфрамових снарядів, в окупантів у машинах не було жодного шансу", - вважають аналітики.

З цього дослідники роблять висновки, що на відео справді може бути один з найсмертоносніших ударів HIMARS по окупантах з початку повномасштабного російського вторгнення, у результаті якого за один раз загинуло понад 100 загарбників.

Втрати РФ в Україні - що відомо про удар ЗСУ під Кремінною

14 червня російські пропагандисти повідомили про масову загибель окупантів найбільшого з'єднання армії РФ - 20-ї гвардійської Краснопрапорної загальновійськової армії - у багатогодинному очікуванні на генерала під Кремінною. По місцю скупчення ворога прилетіли ракети HIMARS.

У низці рашистських Telegram опублікували фото генерала, якого російські ЗМІ ідентифікували як генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Ахмедов разом зі своїм колегою Рустамом Мурадовим раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Війна новини - актуальне

Підрозділи Збройних сил України мали успіх під час наступу на декількох напрямках, вони також мали успіх на окремих ділянках біля Вугледара.

Зокрема, підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) та Левадне-Старомайорське (на кордоні Запорізької та Донецької областей).

Однак окупанти чинять опір. Зокрема, задокументовано спроби росіян наступати на Бахмутському, Лиманському та Шахтарському напрямку. Усі спроби були провальними.

Вас також можуть зацікавити новини: