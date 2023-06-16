Практично на усіх ділянках і напрямках на півдні українські війська мають тактичних успіх.

Українські війська ведуть активний наступ на півдні. Сили оборони мають тактичний успіх, просуваються на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів та закріплюються там.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії, та мають частковий успіх.

"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись", - зазначила вона.

За словами Маляр, на сході ЗСУ ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.

Так, на східних ділянках фронту ворог намагається витіснити українські війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

Водночас, на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Тут українські війська ведуть наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги для поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

Маляр наголосила, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії Сил оборони України.

"На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", - уточнила вона.

Крім того, за даними Міноборони, на півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку", - уточнила заступниця міністра.

Наразі на деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення українських військ.

Водночас, на Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив.

Маляр додала, що українські війська також стикаються з суцільним замінуванням полів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ зазначають, що попри значні втрати росіяни не відмовляються від планів щодо повної окупації України. Зокрема, окупанти й надалі зосереджують більшість своїх сил та техніки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, на цих ділянках фронту протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах Степового та Авдіївки, на Мар’їнському - в районі Мар'їнки, а на Шахтарському - у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області.

Також відомо, що українські артилеристи і ракетники за добу уразили три райони зосередження особового складу російських загарбників, дві станції радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, ворожий пункт управління та ще два важливих об’єкти росіян.

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