Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати, зокрема, це позначилося на евакуації "трьохсотого" особового складу.

Як зауважує Генштаб у своєму ранковому зведенні, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів.

Втрати РФ в Україні - останні дані

З початку повномасштабного вторгнення на війні проти України вже ліквідовано 218 500 окупантів, з них 590 станом на 16 червня 2023 року.

Традиційно найбільший врожай з розбитих російських колон ЗСУ продовжують збирати на Таврійському напрямку. Там знищено ще понад чотири роти росіян, підбито 53 одиниці військової техніки ворога.

Крім того, українські підрозділи артилерії та ракетних військ за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу російських загарбників та дві станції радіоелектронної боротьби.

Також з'явилося відео імовірного удару HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ під Кремінною, який, за свідченням рашистських "воєнкорів", ліквідував сотні солдатів РФ.

Окремо супутник Planet Labs зафіксував наслідки влучань Збройними силами України по базі російських окупантів неподалік окупованого Генічеська.

Вказувалося, що підтверджені втрати російських окупантів під час бойових дій у Бахмуті та Вугледарі Донецької області у перші п'ять тижнів 2023 року перевищили втрати, які Росія зазнала у перші п'ять тижнів повномасштабного вторгнення в Україну.

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