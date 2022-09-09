Протягом останніх кількох днів ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних км української землі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував успіхи захисників під час контрнаступальних дій на півдні й на Харківському напрямку.

Про це йдеться у Facebook Залужного.

Він підтвердив тезу, озвучену Зеленський напередодні, що протягом останніх кількох днів ЗСУ звільнили від загарбників понад тисячу квадратних кілометрів української землі.

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"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - висловився Залужний.

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ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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