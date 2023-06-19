Українські бійці рухаються вперед, сказав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України не мають втрачених позицій і просуваються, тиснучи на ворога.

У своєму вечірньому відеозверненні президент розповів про сьогоднішнє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були доповіді про ситуацію на передовій. "На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків - захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас - немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них - тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на Ставці детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників - тих, які чекають свого часу для бойових дій.

"Немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми - на своїй землі, і це дає найбільшу силу. Я дякую всім нашим воїнам - кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які задіяні в наших активних наступальних та оборонних діях зараз. Дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію", - наголосив глава держави.

Крім цього Зеленський окремо відзначив сьогодні штурмовий підрозділ ГУР "Артан" та Сили спеціальних операцій.

Наступ України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала ситуація на східному фронті складною. За її словами, Росія все ще хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей і концентрує на сході переважно десантно-штурмові підрозділи. Однак захисники України не дають їм просуватися.

За даними Генерального штабу, на східному фронті за сьогодні відбулось близько 40 бойових зіткнень, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий ввечері повідомив, що на Лимансько-Куп‘янському напрямку війська РФ криють позиції Сил оборони шаленим артилерійським вогнем, однак зазнають втрат.

На Бахмутському напрямку іде позиційна війна. Під Бахмут окупанти підтягнули десантників, яких використовують в якості піхоти.

Відомо, що за минулий тиждень українські бійці звільнили вісім населених пунктів, частина з них - на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей.

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