На цьому напрямку за добу було знищено ворожі танки Т-72 і Т-62.

На Лимансько-Куп‘янському напрямку ворог криє позиції Сил оборони шаленим артилерійським вогнем, але разом з тим, окупанти отримують потужну відповідь у вигляді знищення особового складу та техніки.

"Цей напрямок декілька місяців є лідером по артилерійським обстрілам і ця доба не стала винятком. Ворог 555 разів наносив різними калібрами і типами артилерії як ствольної, так і реактивної, вогонь по нашим позиціям. Двічі атакував наші позиції, але це ще не типово, там буває набагато більше спроб атакувати наші позиції. Здійснив 5 авіанальотів. В ході відбиття атак ворога було знищено 35 окупантів, 43 зазнали поранень", - повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що на Лимансько-Куп‘янському напрямку фіксується техніка ворога, яка була знята з озброєння.

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"Знищено танк Т-72 і танк Т-62. Це дуже цікавий, прикметний факт, що ми на цьому напрямку фіксуємо, з’являється техніка (ворога –УНІАН) "привіт з 60-х років". Ми й до того бачили старі БМП-1, які в них раніше були зняті з озброєння. Також було знищенно самохідну артилерійську установку, дрон-камікадзе "Ланцент" і два автомобілі", - додав Череватий.

За словами речника Східного угруповання військ, на Лимансько-Куп‘янському напрямку ворог змушений вдаватися до ротації, оскільки має постійну проблему з особовим складом, який знищують українські воїни в дуже потужних об’ємах.

"Особовий склад - це в них головна проблема, тому їм постійно потрібно ротувати. Перше, тому що знищують, друге – зазнають постійних ударів з нашої сторони. Вони розбалансовані та деморалізовані, потребують час від часу також заміни. Так вони (окупанти- УНІАН) використовують сегментоване угруповання, куди входять і підрозділи механізовані, і повітряно-десантні сили. Використовують "Барс" і територіальні війська. З останнього, на цей напрямок вони почали підтягувати "Шторм-Z", які формуються з особистостей, що мають проблеми із законом", - пояснив Череватий.

Він впевнений, що ворог продовжить отримувати потужну відсіч від Сил оборони.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ми тримаємо удар. Я думаю за належних умов, коли у нас складуться резерви сили ураження, вони там отримають потрібну відповідь", - підкреслив Череватий.

Також речник Східного угруповання військ розповів, що на Бахмутському напрямку зараз іде позиційна війна. За добу там було три боєзіткнення.

"Ворог продовжує бути активним в артилерійському плані, 407 разів різними типами артилерії обстріляв, 9 авіаційних нальотів здійснив. Відтак, наша артилерія також потужно працює по ворогу, не даючи їм проводити ротаційні заходи. Знищено 85 окупантів за добу, 136 зазнали поранень, двох забрали в полон. Також було підбито безпілотник типу ZALA і було знищено комплекс спостереження "Муром-П", - акцентував Череватий.

Він зазначив, що під Бахмут ворог підтягнув десантників, але використовує їх як піхоту, а не як підрозділ для штурму нових плацдармів.

"Вони багато підтягли військ повітряно-десантних. Взагалі, в нормальних умовах це ознака того, що ворог готується до штурму. Але, вони їх просто закопують в землю, використовують як краще підготовлену піхоту, а не як підрозділ, який захоплюватиме нові ділянки та плацдарми для наступу… Вони (російські десантники - УНІАН) набагато обережніше. Намагаються використовувати максимально фортифікаційні речі, намагаються вражати нас вогнем, проводити розвідку і дуже обережні в плані атакуючих дій", - пояснив Череватий.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ поінформував, що на східному фронті за сьогодні відбулось близько 40 бойових зіткнень, ворога наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Зазначалося, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Сьогодні вдень заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на сході "складна ситуація". Російські загарбники не відмовились від планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. За її словами, ворожі сили, які сконцентровані на сході, складаються переважно з десантно-штурмових підрозділів. Вона акцентувала, що українські захисники мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.

За підсумком бойових дій минулого тижня українські сили змогли деокупувати 8 населених пунктів, частина з них – на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей.

У Міноборони пояснили, чому на Донбасі посилилися бої. Вони не змогли бліцкригом захопити Київ, а тому почали поступово виставляти цілі.

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