Противник поскаржився на постійні удари ЗСУ, від яких не рятує зміна позиції.

Російський окупант розповів, як його підрозділ потрапив в оточення на Харківщині. Він повідомив, що "корпусу пі*да", а обстріли ЗСУ не припиняються. Вийти з-під вогню не допомагає навіть зміна позиції.

Про це ворожий солдат повідомив у розмові зі своїм товаришем. Перехоплення бесіди опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ми, нах*й, походу, зараз в оточенні, а вийти не дають ніх*я, зрозумів?", — заявив окупант.

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Товариш на це відповів, мовляв, на Харківщину стягують російські резерви, і оточеному підрозділу допоможуть. Однак ворожий солдат повідомив, що нічого такого не бачив. Потім рашист розповів про битву в перший день. Його підрозділ вирушив придушувати ЗСУ, але зазнав поразки. В результаті противники вийшли з бою, не дочекавшись підкріплення, яке українські захисники теж розгромили.

Після цього окупант поділився подробицями битви. Підрозділу повідомили, що вони заходять в порожнє селище, але там в засідці перебували українські захисники. Бійці ЗСУ почали стріляти по танках і посіяли паніку у ворожих рядах. Піхота відступила, а за нею пішов підрозділ рашиста, який розповідає про битву. Однак у цей момент українські захисники зайшли зліва і справа полями.

"Ми тільки вискочили звідти, там і міномети по нас, і арта, і вся ху*ня. Ми тільки поміняємо позицію, переїдемо на 5 кілометрів, поміняємо позицію — по нас ху*рять. Знову поміняємо позицію — по нас ху*рять. Я кажу: "Треба виходити, а то ми зараз в кільце в'ї*емся". Починаємо, виходимо, дивимося: колона йшла на нас, коротше, на допомогу. Дивлюся: пі*да прямо — все горить, братан, башти вибухають", — додав окупант.

Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу були присутні відомості про успіхи українських захисників на Харківщині. Вони відсунули ворога на 50 кілометрів, а вчора наші воїни відзвітували про взяття під контроль Балаклії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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