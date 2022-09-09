Російський окупант розповів, як його підрозділ потрапив в оточення на Харківщині. Він повідомив, що "корпусу пі*да", а обстріли ЗСУ не припиняються. Вийти з-під вогню не допомагає навіть зміна позиції.
Про це ворожий солдат повідомив у розмові зі своїм товаришем. Перехоплення бесіди опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
"Ми, нах*й, походу, зараз в оточенні, а вийти не дають ніх*я, зрозумів?", — заявив окупант.
Товариш на це відповів, мовляв, на Харківщину стягують російські резерви, і оточеному підрозділу допоможуть. Однак ворожий солдат повідомив, що нічого такого не бачив. Потім рашист розповів про битву в перший день. Його підрозділ вирушив придушувати ЗСУ, але зазнав поразки. В результаті противники вийшли з бою, не дочекавшись підкріплення, яке українські захисники теж розгромили.
Після цього окупант поділився подробицями битви. Підрозділу повідомили, що вони заходять в порожнє селище, але там в засідці перебували українські захисники. Бійці ЗСУ почали стріляти по танках і посіяли паніку у ворожих рядах. Піхота відступила, а за нею пішов підрозділ рашиста, який розповідає про битву. Однак у цей момент українські захисники зайшли зліва і справа полями.
"Ми тільки вискочили звідти, там і міномети по нас, і арта, і вся ху*ня. Ми тільки поміняємо позицію, переїдемо на 5 кілометрів, поміняємо позицію — по нас ху*рять. Знову поміняємо позицію — по нас ху*рять. Я кажу: "Треба виходити, а то ми зараз в кільце в'ї*емся". Починаємо, виходимо, дивимося: колона йшла на нас, коротше, на допомогу. Дивлюся: пі*да прямо — все горить, братан, башти вибухають", — додав окупант.
Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу були присутні відомості про успіхи українських захисників на Харківщині. Вони відсунули ворога на 50 кілометрів, а вчора наші воїни відзвітували про взяття під контроль Балаклії.
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