В Генштабі повідомили, що за даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні", - зазначається у повідомленні.

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В Генштабі повідомили, що за даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

"Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - повідомили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів. Балаклія перебувала в окупації півроку.

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