Можливо, українські воїни оточили частини 18-ї російської мотострілецької дивізії, дізналися журналісти.

Повномасштабна війна в Україні триває, і воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил у Курській області РФ могли оточити російських загарбників.

Російські пропагандисти повідомили, що українські десантники намагаються взяти під контроль село Мала Локня, що розташоване під містом Суджа, пише Forbes.

За відомостями одного з ворожих пропагандистів, під час штурму Малої Локні захисники України обійшла позиції росіян між цим селом і Руським Порічним, перерізали дорогу між ними і завдяки таким діям взяли "в оперативне оточення частини 18-ї мотострілецької дивізії" РФ.

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Уранці 20 серпня Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили, що наші воїни штурмували Малу Локню і застосовували, зокрема, бойову машину піхоти Marder. "Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар поліських десантників. Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", - поділилися у ДШВ.

Важливі новини України щодо війни - що коїться в Курській області

ЗСУ почали наступати в Росії на початку серпня, і вже взяли під контроль понад 90 населених пунктів. На звільненій території створено військову комендатуру.

Видання Forbes писало, що на російській землі українські воїни намагаються ізолювати великий шматок Курської області. За відомостями журналістів, українці хочуть ізолювати частину регіону, яка розташована між кордоном їхньої країни і річкою Сейм, - це майже 300 квадратних миль (1 миля - понад 1,6 кілометра) Курщини.

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