Голова МЗС заявив, що Україна не просить про введення іноземних військ, натомість закликає надавати зброю, аби ми самі звільняли наші землі.

Військ країн-членів НАТО на території України не буде до завершення війни в нашій державі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1 Україна".

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більш того, ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі з ними воюватимемо", - відповів Кулеба.

Він додав, що після вступу України до НАТО наші військові самі будуть розміщені в інших країнах Альянсу для їхньої оборони.

Коментуючи надання Україні винищувачів F-16 очільник МЗС зазначив, що це відбудеться, але спершу треба організувати процес навчання й вирішити інші моменти.

"Задумка була політична в тому, щоб навчання почалося вже в червні. Зараз військові планують, працюють над тим, щоб все це організувати, бо це є непростий процес. Щодня міцнішою стає авіаційна коаліція, все буде. Я казав і ще скажу, будуть F-16. Треба просто вирішити всі технічні моменти", - розповів Кулеба.

Іноземні війська в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в США і Латвії підтвердили присутність на території Україні їхніх військових. При цьому участі в бойових діях вони не беруть і займаються іншими справами.

Тим часом, колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що в низки країн-членів Альянсу може виникнути бажання розмістити свої війська в Україні. Це, за його словами, можливо, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі держави-члени, зокрема США, не нададуть Києву реальних гарантій безпеки. Расмуссен додав, що звернення України за такою військовою допомогою буде абсолютно законним.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав безглуздим участь України в саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками наша держава не отримає чітких сигналів щодо термінів вступу.

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