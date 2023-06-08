Расмуссен вважає, що деякі союзники по НАТО можуть виступити за гарантії безпеки, щоб уникнути реальної дискусії про прагнення України до членства.

Група країн НАТО може захотіти розмістити війська на Україні, якщо держави-члени, в тому числі США, не нададуть Києву реальних гарантій безпеки на саміті альянсів у Вільнюсі.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен, пише The Guardian.

Він попередив, що навіть якщо одна група держав надасть Україні гарантії безпеки, інші не допустять, щоб питання про майбутнє членство України в НАТО залишилося поза порядком денним у Вільнюсі.

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"Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує явна ймовірність того, що деякі країни можуть вжити заходів в індивідуальному порядку. Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я б не виключав можливості того, що Польща буде діяти ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі", - сказав Расмуссен.

Він сказав, що звернення України за такою військовою допомогою буде абсолютно законним.

"Я думаю, що поляки всерйоз задумаються про те, щоб увійти і зібрати коаліцію бажаючих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати почуття поляків, поляки відчувають, що Західна Європа занадто довго не прислухалася до їх застережень проти істинно російського менталітету", - заявив Расмуссен.

Його припущення про те, що деякі держави можуть вважати ставки досить важливими, щоб використовувати свої власні війська, можна розглядати як попередження країнам про те, що ризики, в тому числі загроза єдності НАТО, виникнуть не тільки в тому випадку, якщо Україні буде надано швидкий шлях в НАТО, членство або потужні гарантії безпеки. Німеччина як і раніше побоюється заходити занадто далеко, побоюючись, що це спровокує Росію.

Расмуссен заявив, що вкрай важливо, щоб Україна отримала письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО. Вони повинні охоплювати обмін розвідувальними даними, спільні тренування з Україною, розширення виробництва боєприпасів, сумісність з НАТО і постачання озброєнь, достатніх для стримування Росії від подальшого нападу.

Він сказав, що після повільного старту за цими ідеями тепер наростав імпульс, в тому числі у Франції, але попередив, що гарантій безпеки буде недостатньо.

Расмуссен вважає, що деякі союзники по НАТО можуть виступити за гарантії безпеки, щоб уникнути реальної дискусії про прагнення України до членства.

"Вони сподіваються, що, надавши гарантії безпеки, зможуть уникнути цього питання. Я не думаю, що це можливо. Я думаю, що питання НАТО буде піднято на саміті у Вільнюсі. Я розмовляв з кількома східноєвропейськими лідерами, і є група хардкорних Східно-центральноєвропейських союзників, які хочуть, принаймні, ясного шляху для України до членства в НАТО", - додав колишній генеральний секретар.

Він сказав, що історія показала, що небезпечно залишати Україну в приймальні НАТО на невизначений термін. Навіть якщо на саміті у Вільнюсі не вдасться зробити запрошення Україні вступити в НАТО, можна послатися на можливість направлення запрошення у Вашингтоні в наступному році. За його словами, цей шлях до членства повинен виключати встановлення попередніх умов, таких як план дій щодо членства в НАТО, що ні Швеція, ні Фінляндія не зобов'язані приймати в рамках свого шляху членства.

"Все, що менше цього, було б розчаруванням для України", - упевнений Расмуссен.

Він відкинув аргумент про те, що Україні не може бути запропонований шлях до членства в НАТО до закінчення війни, заявивши, що це дасть Путіну право вето.

Вступ України до НАТО - останні новини

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