Американські та латвійські армійці не беруть участі у війні.

Представники Сполучених Штатів Америки і Латвії підтвердили присутність на території Україні їхніх військовослужбовців. При цьому участі в бойових діях вони не беруть.

Так, в інтерв'ю Fox News координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів про "незначну військову присутність" в посольстві США в Україні. Раніше інформацію про перебування в Україні іноземних військових опублікували ЗМІ, посилаючись на документи Пентагону, які стали частиною великого витоку.

"У посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї", – пояснив Кірбі.

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За його словами, що американські військові "не воюють на полі бою". Змін у рішенні президента США Джо Байдена про те, що американські війська в Україні не будуть брати участі у війні, не було.

Водночас, пише видання Delfi, у Міністерстві оборони Латвії заявили про відправку на територію України своїх військових для виконання допоміжних функцій. Йдеться, зокрема, про охорону посольства Латвії в Україні та вантажів. Зазначається, що вони також не беруть участі в бойових діях.

Витік документів у США: що відомо

7 квітня NYT писало про витік у мережу планів США та НАТО щодо майбутнього контрнаступу в Україні. Повідомлялося, що деякі розділи злитих документів були виправлені.

У США вже почали розслідувати витік суворо засекречених документів Пентагону. Американське Міністерство юстиції почало кримінальне розслідування. Водночас зазначається, що цей процес може тривати місяцями.

На витік цих документів відреагували в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані дані спираються на велику частину фіктивної інформації.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що витік секретних документів Пентагону має як правдиву, так і неправдиву інформацію. За його словами, ці дані вже неактуальні.

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