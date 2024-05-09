За добу знищено більше 70 окупантів в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка і Нетайлове.

Місто Красногорівка у Донецькій області перебуває під повним українським контролем. Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав в ефірі інформаційного марафону.

Він заперечив інформацію російських пропагандистських ресурсів в інтернеті, що Красногорівка нібито захоплена.

"Ніякої сірої зони. Красногорівка під нашим контролем. Єдине, що в них деяка група забігла на завод на сході цього населеного пункту, але ми дуже вміло і оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи. За добу знищено більше 70 окупантів в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка і Нетайлове", - наголосив Цехоцький.

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Він сказав, що на північному сході міста окупантаи вдалося забігти в одну будівлю, але їх було ліквідовано.

За його словами, на усій лінії фронту середня статистика свідчить, що за день вдається знищити понад тисячу окупантів.

Він вважає, що на 9 травня, на цю сакральну дату для росіян, кількість знищених загарбників буде набагато більше тисячі.

Водночас, Цехоцький сказав, що ситуація на полі бою дуже напружена. Окупанти за минулу добу тільки в напрямку 59-ї бригади здійснили 11 штурмових дій.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка Донецької області.

Цехоцький зазначав, що окупанти на Авдіївському та Новопавлівському напрямках цілодобово намагаються штурмувати й просуватися. Але Сили оборони тримають лінію фронту, ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає

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