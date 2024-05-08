За його словами, подекуди є переміщення підрозділів Сил оборони, які пов'язані з руйнуванням позицій.

На Авдіївському й Новопавлівському напрямка ворог знищується та не має суттєвих успіхів. Про це розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає", - наголосив він в ефірі "Еспресо".

За його словами, подекуди є переміщення підрозділів Сил оборони, які пов'язані з руйнуванням позицій.

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"Тому наш особовий склад відводиться. Це вимірюється сотнями метрів, не більше. Ворог має підтримку авіації, відбуваються постійні артилерійські обстріли. У небі спостерігається велика кількість ворожих БПЛА, яка впливає на постачання боєприпасів і переміщення особового складу. Тому приходиться робити це вночі. Але ми знищуємо ворога десятками кожного дня", - пояснив Цехоцький.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб.

Одним із найгарячіших залишається Куп'янський напрямок, де РФ 16 разів намагалася прорвати лінію захисту Сил оборони України. Ще три атаки ворога було відбито на Лиманському напрямку, в районі населених пунктів Терни та Невське.

На Бахмутському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції українських військових. Натомість на Авдіївському було успішно відбито 27 атак ворога. Ще 11 штурмів окупанти провели на Новопавлівському напрямку.

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