Російські штурмовики, які встигли зайти і заховатися на території вогнетривкого заводу, знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Російські окупанти вчергове заявили про нібито захоплення опорного пункту на заводі в центрі Красногорівки на Новопавлівському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі Ліга спростував, що місто взято ворогом, і наголосив, що терористи на заводі знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України.

Волошин зазначив, що ворог не полишає спроб штурмувати населений пункт невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби росіян зайти у місто.

"Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти", – сказав речник. Відео дня

За його словами, місто перебуває під контролем українських підрозділів, і "хоч ворожа російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилась та вивісила своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав".

Військовий додав, що росіяни, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, нині перебувають у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки.

Ситуація на фронті - останні новини

Генштаб назвав найгарячіші напрямки: по усьому фронту за останню добу було 95 боєзіткнень з Росією. За даними військових, напередодні в очікуванні святого дня Великодня, окупанти найбільше атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках - там відбулось 35 боєвих зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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