За його словами, майже ніхто не вижив з тих окупантів, які штурмували місто.

Z-канали пишуть про те, якою ціною далося російським загарбникам руїн міста Авдіївка.

Російські "воєнкори" підрахували, що Авдіївка обійшлася Росії у кілька разів дорожче, ніж Бахмут.

"Я вважаю, що неприпустимо озвучувати кількість втрат, але як би всі в курсі, що Авдіївка обійшлася нам кратно дорожче, ніж Бахмут. І навіть заключний етап штурму - він також коштував кратно дорожче", - пише російський пропагандист Максим Калашніков.

Він також визнав, що у підсумку росіяни все одно отримують не міста, а руїни. Ціна цьому - величезні втрати. Калашніков зазначив, що "в залізних касках ніхто вже не бігає", а причина не в тому, що з'явилися більш сучасні шоломи, а в тому, що окупанти закінчилися.

Український журналіст Денис Казанський зазначив, що Авдіївку так шалено завалювали трупами до виборів Путіна. Кремлю терміново потрібна була хоч якась перемога.

"І її здобули тією самою ціною, про яку пишуть друзі Гіркіна-Стрєлкова", - пише Казанський.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський оголосив про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Важкі бої у місті продовжувалися вже тривалий час, вчора ввечері у оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що у російський полон потрапили декілька українських бійців.

У Третій окремій штурмовій бригаді зазначили, що загарбницькі війська майже оточили українські сили, але їм не вдалося замкнути кільце.

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