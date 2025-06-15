Уночі російські окупанти завдали масованого удару по Кременчуку Полтавської області.
У мережі пишуть, що після серії вибухів багато пожеж на місті прильотів.
За даними журналіста Андрія Цаплієнка, є дані, що це була наймасованіша атака на місто від початку війни. Росіяни били по Кременчуку одночасно крилатим і балістичними ракетами.
На даний момент детальної інформації від місцевої влади не надходило. Трохи раніше т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що на Полтавщині працює протиповітряна оборона і попросив населення залишатися в укриттях.
При цьому вночі Повітряні сили повідомляли, що курсом на Кременчук летять ракети.
Нагадаємо, в Кременчуці знаходиться нафтопереробний завод (НПЗ). Це найбільше нафтопереробне підприємство в Україні і до війни воно було важливим постачальником пального для внутрішнього ринку. У травні 2022 року окупанти розбомбили цей НПЗ.
Удари росіян по Україні
Експерти зазначали, що крайні атаки росіян характеризуються концентрованими ударами по українських містах. Так, 9 червня росіяни завдали удару по Рівненській області. Тоді ця область пережила наймасштабніший удар за увесь час війни. Місто Дубно прийняло на себе левову частку цього удару.
Саме в Дубно знаходиться військовий аеродром, який почали ремонтувати у 2020 році, щоб він міг приймати сучасні винищувачі і гелікоптери.