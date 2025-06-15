На місто одночасно летіли крилаті та балістичні ракети.

Уночі російські окупанти завдали масованого удару по Кременчуку Полтавської області.

У мережі пишуть, що після серії вибухів багато пожеж на місті прильотів.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, є дані, що це була наймасованіша атака на місто від початку війни. Росіяни били по Кременчуку одночасно крилатим і балістичними ракетами.

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На даний момент детальної інформації від місцевої влади не надходило. Трохи раніше т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв, що на Полтавщині працює протиповітряна оборона і попросив населення залишатися в укриттях.

При цьому вночі Повітряні сили повідомляли, що курсом на Кременчук летять ракети.

Нагадаємо, в Кременчуці знаходиться нафтопереробний завод (НПЗ). Це найбільше нафтопереробне підприємство в Україні і до війни воно було важливим постачальником пального для внутрішнього ринку. У травні 2022 року окупанти розбомбили цей НПЗ.

Удари росіян по Україні

Експерти зазначали, що крайні атаки росіян характеризуються концентрованими ударами по українських містах. Так, 9 червня росіяни завдали удару по Рівненській області. Тоді ця область пережила наймасштабніший удар за увесь час війни. Місто Дубно прийняло на себе левову частку цього удару.

Саме в Дубно знаходиться військовий аеродром, який почали ремонтувати у 2020 році, щоб він міг приймати сучасні винищувачі і гелікоптери.

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