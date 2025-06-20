Коваленко зазначив, що Росія й надалі хоче продовжувати війну та зламати українське суспільство.

Росія планує продовжувати тероризувати українські міста атаками дронів, поєднуючи їх з інформаційними кампаніями. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що Москва планує поширювати дві інформаційні кампанії.

"На міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, "бо Україна ніби хоче", а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції", – сказав Коваленко.

Він додав, що Україні важливо витримати цей тиск. Водночас він зазначив, що Сили оборони вже готують рішення проти ройових дронових атак РФ.

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"Інформаційна протидія — також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати й там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", – додав Коваленко.

Атаки на РФ: важливі новини

В ніч на 20 червня російські окупанти завдали чергової атаки "Шахедами". Під ударом опинилася Одеса. За даними очільника Одеської ОВА, через російську атаку постраждало двоє людей.

Згодом у ДСНС області розповіли, що у місті зафіксовано понад 10 влучань, внаслідок яких виникли масштабні пожежі. Також стало відомо про одного загиблого, а кількість постраждалих зросла до 14 людей.

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