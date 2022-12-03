Речник диктатора заявив, що він поїде на окуповану території "згодом".

У Кремлі несподівано заявили, що російський диктатор Володимир Путін зібрався на Донбас. Втім, конкретики російська сторона уникнула.

Як пише пропагандистське "РИА Новости" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, диктатор планує відвідати Донбас "згодом".

"Путін згодом відвідає Донбас", - сказав Пєсков.

Жодних дат він не назвав, як і деталей програми візиту Путіна на окуповану територію України.

Війна в Україні: страхи бункерного Путіна

Російський диктатор з початку повномасштабного вторгнення в Україну уникає поїздок за кордон та з кожним днем рідше з'являється на публіці. Водночас українский президент Володимир Зеленський неодноразово з'являвся на передовій, зокрема відвідав звільнений Херсон.

За інформацією ЗМІ, Путін боїться за власне життя, тому ховається у бункерах. З'ясувалося, що він має розгалуджену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних сховищ в країні.

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що наближені до президента Росії Володимира Путіна вже ділять владу. Водночас він зазначив, що у Путіна ще багато ресурсів.

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