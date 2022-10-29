Політолог переконаний, що Путін сам поставив Росію в пряму залежність від США.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що у Росії немає нормального виходу з того стану, в який її завів Путін, однак у Путіна все ще достатньо ресурсів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Путін привів країну до такого стану, з якого нормального легального виходу немає. І при цьому майбутнє країни категоричним чином залежить як ніколи раніше від Вашингтонського обкому і від зовнішнього оточення. Будуть з Америки поставлені Україні ракети (ATACMS), які літають на 300 кілометрів чи не будуть? Це не залежить від Кремля, це залежить від Вашингтона і від їх відносин з Києвом. Якщо будуть, то буде зовсім інша ситуація на полі бою, зовсім інше майбутнє у Росії", - зазначив політолог.

Орєшкін також підкреслив, що Путін сам поставив Росію в пряму залежність від США.

"Путін не тільки послабив Росію, не тільки принизив Росію, я не кажу навіть про Україну, тут все зрозуміло, але він ще як ніколи поставив Росію в пряму залежність від рішень Вашингтонського обкому. Домігся розширення НАТО, домігся токсичності російської культури та презирства до російської мови. Він багато чого домігся для моєї Батьківщини, "низький" йому уклін за це... Я вже не кажу про те, як багато "добра" він приніс на українську землю", - заявив політолог.

Експерт також зазначив, що в Росії стрімко зростає кількість людей, які вкрай незадоволені ситуацією, що склалася.

"Я думаю, що і в Росії з кожним місяцем все більшій кількості людей хочеться, щоб кінець був скоріше, тому що цей режим знищує країну. Треба починати процес зворотного освоєння здичавілого простору в кількості 117 мільйонів кв.км. зі 140 мільйонами людей, з яких 2/3 просто отруєні. Фізично отруєні пропагандою. Їх потрібно лікувати. І це вторинне освоєння здичавілого простору - дуже довга історія, і чим швидше Путін програє, тим швидше можна буде до цього приступати. Але я думаю, що тут спокушатися не треба, у Путіна ще багато ресурсів", - зазначив експерт.

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