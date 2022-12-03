Клеверлі: слід побоюватися паузи, яку РФ використає для посилення своєї армії / фото twitter.com/10DowningStreet

Російський диктатор Володимир Путін може використовувати мирні переговори з Україною для поповнення своєї армії перед новим наступом.

Міністр закордонних справ Великої Британії в інтерв'ю The Telegraph висловив стурбованість тим, що російський президент може прикинутися, що веде переговори, в той час як насправді навчає додаткові сили військ і накопичує більше боєприпасів.

За його словами, ті, хто підтримує Україну, мають бути "дуже й дуже обережними" при підході до теми мирних переговорів. Міністр попередив, що Путін діє "недобросовісно".

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The Telegraph зазначає, що Клеверлі, який цього тижня взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Бухаресті, поставив під сумнів, що Путін дійсно буде вести переговори "з добрими намірами".

"Ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - я використовую слово "мирні" в лапках - ініціюються Володимиром Путіним", - сказав він.

За його словами, існує ризик, що "припинення вогню насправді просто використовуватиметься Путіним для навчання більшої кількості військ і виробництва більшої кількості боєприпасів, а також для переоснащення своїх пошкоджених Збройних сил і переозброєння своїх збройних сил".

"Тоді все, що станеться - ми знову побачимо точно такі ж сцени, але, можливо, через, я не знаю, шість, 12, 18 місяців", - додав глава МЗС.

Він заявив, що слід побоюватися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж нинішня.

"І дивіться, у Володимира Путіна є досвід в цьому питанні. Грузія, це мало би бути разовим випадком, чи не так? Крим, це мало бути разовим, чи не так? Східна Україна, це мало бути разовим. І насправді ми бачили, що всі вони готувалися до цієї останньої хвилі агресії", - сказав Клеверлі.

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Переговори з Росією - що відомо

Раніше президент США Джо Байден заявив про готовність сісти за стіл переговорів із Путіним за участю Франції і НАТО, щоб дізнатися "чого він хоче і що у нього на думці". Глава Білого дому припустив, що розмова може відбутися, якщо Путін "продемонструє зацікавленість у завершенні розпочатої ним війни проти України".

У відповідь на це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що відмова США визнати анексію українських територій "ускладнює пошук підґрунтя для взаємного обговорення".

В Україні ж вважають, що Володимир Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом, оскільки у нього немає власної політичної перспективи в самій Росії. В Офісі президента також заявляли, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

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