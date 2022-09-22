Москва обрала "нехитру тактику".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Кремлі прагнули інформаційно перебити обмін українських полонених оголошенням часткової мобілізації.

Маляр зробила допис у Facebook.

За її словами, Москва обрала просту тактику і все одно не досягла бажаного результату.

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"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію вчора, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну. Втім, спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект. Ніякого поглинанння чи перебивання теми не вийшло", - написала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня із російського полону вдалося звільнити 215 людей, серед яких 205 українців та 10 іноземців повертаються додому.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за підсумками середи, 21 вересня, що серед звільнених - 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці. За його словами, обміняли наших героїв на Віктора Медведчука і ще 55 тих, "хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України".

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. Також цю роботу забезпечували керівники СБУ та МВС. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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