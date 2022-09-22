Обмін полоненими відбувався на території Туреччини.

215 воїнів-героїв вільні. Це - військові, поліцейські, Нацгвардійці, прикордонники, бійці ТРО, митники, цивільні. Серед них офіцери, Герої України, захисники "Азовсталі".

Прес-служба МВС та СБУ опублікувала фото звільнення з полону захисників України. Як це було - дивіться у фоторепортажі нижче.

З 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, повідомляє прес-служба СБУ.

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Зокрема з російського полону вдалося звільнити 118 військовослужбовців Національної гвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників. Серед звільнених також 10 іноземців, які воювали за Україну та яким погрожували смертю.

Україна обміняла своїх героїв на 50 громадян Росії та особу з українським паспортом – Віктора Медведчука.

Звільнені з полону захисники України: фоторепортаж

Поіменний список звільнених з полону 22 вересня українських захисників:

Нагадаємо, під час обміну були звільнені пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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