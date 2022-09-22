Медведчук пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обмін народного депутата та одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на українських захисників.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Ця операція готувалася доволі довго. І в обміні є кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат. Хоча навіть більше, ніж 200... Бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський підкреслив, що віддати Медведчука за справжніх воїнів – не шкода.

"Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень. Друга складова – окрім 200 воїнів, ми повернули ще пʼятьох бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен", - підкреслив президент.

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

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