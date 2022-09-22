Росіянин вчасно зрозумів, що не хоче ставати "гарматним м'ясом",

У Росії почалася, як заявив Путін, часткова мобілізація. Однак не всі горять бажанням померти на війні. У Благовєщенську росіянин настільки не хотів служити, що вистрибнув з вікна військкомату.

Як повідомляють російські ЗМІ, чоловік стрибав з вікна другого поверху.

Так, один з мобілізованих втік з військкомату в Благовєщенську. Росіянин зрозумів, що навряд чи його випустять з будівлі, а тому вистрибнув з другого поверху. Чоловікові вдалося втекти, тепер його розшукують.

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Мобілізація в РФ: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія"за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.