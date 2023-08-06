В Офісі президента України підкреслюють, що будь-які "політико-дипломатичні" формати за участю Росії не можуть бути застосовані.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що офіційна російська влада нереалістично оцінює російські перспективи у загарбницькій війні проти України.

"Офіційна Москва абсолютно нереалістично оцінює свої перспективи. Тому будь-які "політико-дипломатичні" формати за участю Росії не можуть бути застосовані", - повідомив радник керівника ОП у мікроблозі Twitter.

Він наголосив, що Україна примусить Росію до дотримання норм міжнародного права.

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"Очевидно, що військова контроперація з відновлення цілісності території України, з обов'язкового примусу Росії до дотримання норм міжнародного права, а також щодо масштабних виплат у зв'язку з накопиченими воєнними злочинами продовжиться", - зазначив Подоляк.

Посадовець переконаний, що "лише істотні тактичні поразки Росії по лінії фронту здатні чітко впливати на нинішню російську політичну еліту".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков американським журналістам із The New York Times заявив, що підстав для мирного договору з Україною у Росії наразі немає. За його словами, у найближчому майбутньому Росія продовжить агресивні дії проти України.

Пєсков заявив, що у Кремлі хочуть контролювати всі ті українські території, які тепер записані у російській конституції як "частина Росії". Очевидно, що мається на увазі про прагнення Кремля повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області, а також добитися від України відмови від Криму.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Путіна вмовляли закінчити війну нічиєю. Однак сам політик впевнений, що такий варіант розвитку подій для нього завершиться втратою влади.

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