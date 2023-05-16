Стримує керівництво РФ лише неможливість контролювати ПВК "Вагнера", яка зараз на передовій.

Кремль готує механізми, щоб у майбутньому визнати очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина зрадником, але це, скоріш за все відбудеться не найближчим часом.

Таким чином аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували публікацію The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв'язатись з українською розвідкою та здати позиції російських військових в обмін на вихід ЗСУ з Бахмута.

На думку фахівців, таким чином очільник ПВК продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не російським президентом Володимиром Путіним. Аналітики вважають, що у Кремлі могли знати про потенційні контакти Пригожина з ГУР, а тому не були здивовані цим фактом.

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"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили "Вагнера" перебувають на передовій. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде", - додали в ISW.

Водночас Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, оскільки група "Вагнера" - приватна компанія. Єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над "Вагнером", за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - підсумували в ISW.

Пригожин пропонував угоду Україні - що відомо

Днями Washington Post повідомляло, що Пригожин пропонував Україні розкрити інформацію про позиції військ РФ для атак в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута.

За даними видання, відповідну пропозицію він нібито зробив через якісь свої таємні контакти наприкінці січня, коли "вагнерівці" тисячами гинули під Бахмутом.

Пізніше Пригожин звинуватив журналістів WP у спробах "хайпанути" й припустив, що кампанію проти нього проводять "товариші з Рубльовки".

Також він влаштував непідробну істерику, відповідаючи на запит журналістів The Washington Post.

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