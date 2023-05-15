Він натякає, що джерело надало журналістам фейкову інформацію для розповсюдження.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин влаштував непідробну істерику, відповідаючи на запит журналістів The Washington Post про те, чи пропонував українські розвідці дані про розташування військ РФ в обмін на Бахмут.

Він натякнув, що журналісти співпрацюють із необізнаними джерелами, які не розуміють, як відбувається війна. За словами Пригожина, розташування військ у стані війни й так всім нібито відоме, адже для цього достатньо взяти до рук супутникові знімки.

"Щодо розташування російських військ. Я вам скажу по секрету, що в сучасній війні розташування військ - це взагалі не секретна інформація, яка помітна з супутникових знімків. Тому ті, хто вам запропонували таким чином поговорити з приводу нібито існуючої взаємодії Пригожина та ГУРу України, вони просто мало обізнані про те, як відбувається війна. Тому коли ви будете їм телефонувати, скажіть, що я попросив вас назвати їхні імена, паролі та явки, і тоді ми з вами зможемо розповідати один одному наші маленькі секретики, але спочатку повторюю - імена, паролі та явки", - заявив Пригожин, цитує його прес-служба.

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Пригожин пропонував бартер Україні - що відомо

Видання Washington Post написало, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні розкрити інформацію про позиції військ РФ для атак в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута.

Нібито відповідну пропозицію він зробив через якісь свої таємні контакти в Головному управлінні розвідки Міноборони наприкінці січня, коли "вагнерівці" тисячами гинули під час штурмів Бахмута.

Згодом Пригожин прокоментував цю інформацію. Він сказав, що або журналісти WP намагаються "хайпанути", або кампанію проти нього проводять "товариші з Рубльовки".

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