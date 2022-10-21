14 жовтня Путін говорив, що мобілізація завершиться приблизно за два тижні.

Кремль не називає терміни анонсованого Путіним завершення часткової мобілізації у Росії.

Про це повідомляє пропагандистський ТАСС.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не став уточнювати, коли можна очікувати підписання Путіним указу про закінчення часткової мобілізації.

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"Якоїсь більш точної дати немає", - сказав він.

Водночс Пєсков додав, що у ряді регіонів ця мобілізація нібито вже завершилася.

14 жовтня Путін говорив, що мобілізація завершиться приблизно за два тижні. Разом з тим російські ЗМІ продовжують розповідати про нові випадки невибіркової мобілізації в країні.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.

Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.

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